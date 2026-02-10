Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Великобритания сформирована заново

Рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии сформирована заново.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пленарном заседании парламента заявил руководитель рабочей группы, заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Фариз Исмаилзаде.

Депутат отметил, что несколько дней назад принял участие в заседании рабочей группы в Лондоне.

"Из-за определенных проблем с внутренними процедурами в парламенте Великобритании деятельность рабочей группы, а также правила ее формирования некоторое время назад были изменены и во многих случаях ужесточены. Однако в результате постоянной и последовательной разъяснительной работы нашего посольства, парламента и спикера рабочая группа была сформирована заново. Согласно новым правилам, для ее создания свои подписи поставили депутаты от четырех различных партий", - отметил он.

Он подчеркнул, что на встречах особое внимание уделялось мирной повестке в регионе, стремительному развитию азербайджано-британских отношений, новым реалиям на Южном Кавказе, в том числе блестящей победе Азербайджана, превращению страны в транспортный узел Евразийского региона, энергетической политике и посреднической роли на глобальном уровне. Было отмечено, что благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева отношения между Великобританией и Азербайджаном вышли на стратегический уровень.

"Британские депутаты выразили надежду на углубление сотрудничества в рамках стратегических отношений между Азербайджаном и Великобританией в новых сферах, включая технологии, "зеленую энергетику", искусственный интеллект, логистику, безопасность, оборонную промышленность и другие направления.

Они также особо отметили деятельность Милли Меджлиса в сфере парламентской дипломатии. Была достигнута договоренность о взаимных визитах.

Кроме того, я принял участие в конференции по Южному Кавказу в ведущих аналитических центрах. Зарубежные поездки и встречи наших депутатов проходят часто. Однако повторное формирование рабочей группы и углубление отношений с парламентом такой ведущей страны, как Великобритания, заслуживают особого внимания", - отметил Ф. Исмаилзаде.