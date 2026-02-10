В Баку могут изменить рабочие часы?

Проблема дорожных пробок по-прежнему остается одной из нерешенных. Несмотря на различные предложения и отдельные шаги, серьезного результата пока добиться не удалось. Когда речь заходит о пробках, одной из часто обсуждаемых идей является изменение времени начала работы и занятий.

В мире для снижения транспортной загруженности считаются оптимальными следующие графики работы:

07:00-15:00 (для тех, кто начинает рано)

08:00-16:00 (стандартный рабочий день)

09:00-17:00 (традиционный режим)

10:00-18:00 (для тех, кто начинает поздно)

Можно ли применить этот механизм и в нашей стране?

Как передает Day.Az, в комментарии Milli.Az транспортный эксперт Эльмаддин Мурадлы сообщил, что в Азербайджане существуют инициативы по изменению времени начала работы и занятий, и этот вопрос уже поднимался. По его словам, реальных результатов в этом направлении пока нет. Даже в период пандемии, когда принимались соответствующие решения, они не исполнялись должным образом.

Эксперт отметил, что в действующей Государственной программе "По совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы" предусмотрен повторный пересмотр этого вопроса:

"Если посмотреть на программу, там также указано, что вопрос рабочих и учебных часов должен быть пересмотрен. Надеемся, что на этот раз это приведет к реальным и позитивным результатам".

По словам эксперта, одной из главных причин пробок в Баку является система образования. Он отметил, что когда школы и вузы закрыты, загруженность дорог заметно снижается:

"У нас расписание занятий осталось со времен Советского Союза. Мы вынуждены в 8 утра везти сонных первоклассников в школу, хотя в этом нет никакой реальной необходимости".

Мурадлы подчеркнул, что особенно ученики младших классов усиливают проблему пробок. До 5-го класса детей в основном отвозят в школу на личных автомобилях родителей:

"Старшеклассники уже пользуются общественным транспортом или ходят пешком. Основная проблема - именно младшие классы, и из-за этого у школ образуются серьезные заторы".

По мнению эксперта, решить проблему можно, переведя школы и рабочие места на разные графики. Он подчеркнул необходимость индивидуального подхода к школам, расположенным в густонаселенных районах:

"Не должно быть так, чтобы из-за одной школы меняли расписание по всей стране. Министерство науки и образования и Дорожная полиция должны работать совместно и принимать индивидуальные решения по конкретным школам, которые создают пробки. Так можно частично решить проблему".

Мурадлы также отметил, что без серьезных и научных исследований добиться результата невозможно:

"Оценивать ситуацию "на глаз" - не выход. Нужно хотя бы в тестовом режиме опробовать некоторые изменения. Мы этого не делали, поэтому ситуация и не меняется. К изменению рабочего времени я отношусь положительно и считаю, что это может реально снизить пробки в Баку".