https://news.day.az/officialchronicle/1815205.html Утверждено Соглашение между Азербайджаном и Иорданией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере "Утверждено Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
Утверждено Соглашение между Азербайджаном и Иорданией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере
"Утверждено Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
Согласно документу, утверждается "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере", подписанное 27 ноября 2025 года в городе Баку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре