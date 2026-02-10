Утверждено Соглашение между Азербайджаном и Иорданией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере

"Утверждено Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Согласно документу, утверждается "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере", подписанное 27 ноября 2025 года в городе Баку.