Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Грузия подписали новый протокол по Среднему коридору

В городе Ашхабад состоялась четырехсторонняя встреча председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящего в группу компаний AZCON Holding, Ровшана Рустамова, министра железнодорожного транспорта Туркменистана Маммета Акмаммедова, председателя правления АО "Узбекистанские железные дороги" Зуфара Нарзуллаева и генерального директора АО "Грузинские железные дороги" Лаши Абашидзе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, в ходе встречи стороны рассмотрели вопросы, представляющие взаимный интерес, а также возможности расширения сотрудничества в железнодорожной сфере и по одному из ключевых транзитных маршрутов региона - Среднему коридору.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам повышения конкурентоспособности Среднего коридора и увеличения объемов перевозок по данному маршруту. Было подчеркнуто значение цифровизации операций для более оперативного осуществления грузоперевозок.

Отмечено, что Меморандум о взаимопонимании в сфере транспортно-логистического сотрудничества, подписанный в августе прошлого года в городе Туркменбаши между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан, внесет важный вклад в расширение сотрудничества.

По итогам четырехсторонней встречи был подписан протокол, охватывающий такие направления, как цифровизация и развитие грузоперевозок по Среднему коридору, а также диагностика коридора.