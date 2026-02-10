Вице-президент США прибыл с официальным визитом в Азербайджан

10 февраля вице-президент Соединенных Штатов Америки (США) Джеймс Дэвид Вэнс прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь вице-президента США был выстроен почетный караул.

Вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.

