Вице-президент США прибыл с официальным визитом в Азербайджан

10 февраля вице-президент Соединенных Штатов Америки (США) Джеймс Дэвид Вэнс прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь вице-президента США был выстроен почетный караул.
Вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.
