Пенсии за февраль с учетом повышений будут выплачены в этот день

Пенсии проиндексированы и увеличены на 9,3% в соответствии с новым распоряжением Президента Ильхама Алиева. Повышение применяется с 1 января, а суммы за прошедший месяц будут выплачены вместе с февральской пенсией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, стали известны даты выплаты пенсий за январь для Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

На этих территориях пенсии будут выплачены 13 февраля.

Затем, согласно графику, в остальных регионах республики в этом месяце будут выплачены пенсии, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.

Отметим, что индексация пенсий распространяется на всех пенсионеров (в том числе на военных пенсионеров, сотрудников правоохранительных органов и др.), то есть на 1,1 миллиона человек. На эти повышения дополнительно выделено 640 миллионов манатов в год.

Кроме того, распоряжением главы государства пенсионные капиталы, зафиксированные на индивидуальных счетах застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2026 года, также проиндексированы на 5,6% в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за прошлый год.

