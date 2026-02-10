https://news.day.az/sport/1815177.html Объявлены лучшие игроки 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги В Азербайджанской баскетбольной лиге названы самые ценные игроки (MVP) 16-го тура. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам тура в группе A самым ценным игроком признан баскетболист клуба "Сабах" Джастин Тиллман, а в группе B это звание получил игрок клуба "Орду" Джермейн Хед.
Оба баскетболиста отметились стабильной и эффективной игрой, оказав заметное влияние на результаты своих команд в матчах тура, что и стало основанием для присуждения им статуса MVP.
