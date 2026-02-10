Азербайджан и ОАЭ объединяют усилия для защиты стабильности в регионе

Та большая работа, которую проводит Президент Ильхам Алиев на международной арене, - это то, что должен делать для будущего своей страны каждый лидер. Но не каждый на это способен. Те отношения, которые налаживает с другими странами Президент Азербайджана, - это лучшая инвестиция в будущее. Сегодняшний мир, как никогда, нуждается в стабильности и взаимопонимании. Сегодня мир трещит по швам, еще не погасли старые, а уже возникают новые очаги напряженности. Ситуация такова, что мы говорим о Третьей мировой войне уже не как о гипотетической возможности, а как о реальном исходе нынешних процессов.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Объединенные Арабские Эмираты всегда выделялись поддержкой Азербайджана, нашей территориальной целостности, поддерживали на различных международных форумах нашу страну. Отношения развивались по нарастающей. Азербайджан заинтересован в том, чтобы география государств, с которыми мы поддерживаем такие отношения, расширялась. Ближний Восток сегодня становится все более актуальным регионом и оказывает непосредственное влияния на процессы, идущие на более широком пространстве. Особое место занимают ОАЭ.

Отношения Азербайджана и ОАЭ в последнее время успешно развиваются во всех сферах. В том числе, в сфере обороны. Должен сказать, что оборонное сотрудничество - это показатель того, насколько искренни, доверительны и перспективны отношения. Оборонное сотрудничество всегда говорит о стратегическом партнерстве.

Совместные учения вооруженных сил Азербайджана и ОАЭ "Щит и меч - 2026", которые прошли на минувшей неделе в Абу-Даби, имеют большое значение с точки зрения динамики двусторонних отношений. За учениями наблюдали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

И Азербайджан, и Объединенные Арабские Эмираты выступают за мир и безопасность в регионе, взаимодействие между нашими оборонными ведомствами вносит в этот процесс свой вклад. На мой взгляд, только сплотившись вокруг идеи мира и безопасности, можно чего-то добиться. Объединение усилий вокруг этой идеи может стать единственной силой, способной поддержать устойчивость мира. Но надо не только объединяться, но и уметь защитить те принципы, которые объединяют страны. Стабильность и безопасность нуждаются в защите. Если они не могут защищаться, то ничего не будут стоить. Сегодня самым большим дефицитом становится стабильность. К сожалению, фраза "хочешь мира - готовься к войне" ныне актуальна как никогда. И, несмотря на ориентацию наших стран на мир и стабильность, нам всегда приходится иметь в виду, в каком непростом регионе мы живем. Поэтому и Азербайджан, и ОАЭ работаю над укреплением своих армий, но исключительно в целях защиты национальной безопасности.

Хочу особо отметить профессионализм наших военнослужащих, которые участвовали в совместных маневрах. Я испытывал гордость, видя по распространенным в СМИ кадрам, какой высокий уровень подготовки демонстрировали наши ребята. Это не только мое мнение, это также мнение военных специалистов и высокопоставленных военачальников ОАЭ, которые дали высокую оценку нашим военнослужащим в период подготовки к учениям. Можно было наблюдать слаженные действия воинов двух дружественных государств.

Мы знаем, что вооруженные силы ОАЭ вооружены самой современной техникой. Все новшества, имеющиеся в мире, обязательно приобретаются Эмиратами. Поэтому учения в Абу-Даби были учениями двух армий, отвечающих всем современным требованиям. Та техника, оборудование, автоматизированные системы управления, которые использовались во время учений, работа штабов - все это обеспечивалось принципами современного подхода. Взаимоотношения, взаимодействие в ходе учений дают большой опыт. На этих учениях сценарием были совестные действия в борьбе с международным терроризмом, будь то на море или в горах.

В будущем военные связи и учения между нашими странами будут носить плановый характер.

Нынешние совместные учения не первые. В октябре прошлого года силы специального назначения Азербайджана и ОАЭ провели совместные учения в нашей стране. В маневрах "Несокрушимое партнерство-2025" приняли участие азербайджанский спецназ и Командование специальных операций Президентской гвардии Объединенных Арабских Эмиратов. В учениях были задействованы бронетехника, армейская авиация и беспилотники.

В конце января текущего года в Абу-Даби состоялось первое заседание Совместного комитета по военному сотрудничеству Азербайджана и ОАЭ.

Азербайджан - это страна, которая показала войну 21-го века и победила в ней. Мы - единственное государство, которое сумело восстановить военным путем свою территориальную целостность после тридцатилетней оккупации. Азербайджанская армия имеет опыт ведения современной войны. Пять послевоенных лет тоже не прошли впустую. Были проведены необходимые исследования на основе полученного боевого опыта. При министерстве обороны с 2022 года действует Национальный университет обороны, который превратился в ведущий военно-учебный центр по подготовке высококвалифицированных офицерских кадров. Он объединяет основные военные вузы страны (включая Военный институт им. Гейдара Алиева и Институт военного управления) для адаптации армии к стандартам Турции. Военные учебные заведения Азербайджана - это кузница кадров, отвечающих современным требованиям. На основании опыта боевых действий проведена большая работа, усовершенствована учебная программа, повышены познания преподавательского состава. Наши военные учебные заведения привлекают внимание других стран, их международные отношения расширяются. В ОАЭ тоже проявляют интерес к системе подготовки высококвалифицированных кадров в военных вузах Азербайджана. Эта система не теоретическая, она основана на практике, на научных исследованиях в военной сфере и на опыте боевых действий, приобретенном в 44-дневной войне.

Лейла Таривердиева