Торговая палата США организует ежегодные бизнес-миссии в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга в Баку старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси в ответ на вопрос Trend.

"Один из инструментов, который мы планируем использовать, - ежегодные бизнес-миссии. Мы обязались проводить их каждый год. Мы также надеемся принимать представителей правительства и частного сектора Азербайджана в США, чтобы они могли встретиться с ещё более широкой аудиторией, включая американские компании и нашу делегацию", - сказал он.

Чокси заявили, что третье направление - анализ различных секторов и возможностей, чтобы потом предоставлять их американским компаниям.

"Конкретный пример: мы запрашиваем у министерств информацию о государственных тендерах через наших коллег в посольстве США и через контактных лиц, которых мы устанавливаем между палатой и министерствами. Эти возможности мы затем транслируем американским компаниям.

Наконец, это постоянный процесс. Мы отслеживаем возможные ограничения для инвестиций и ищем пути их решения - через подготовку аналитических записок или предложений по политике, которые помогут стимулировать инвестиции. Например, в финансовом секторе мы изучаем, как Азербайджан может интегрироваться с глобальными платёжными системами, что облегчает движение средств в обе стороны и помогает малому бизнесу выходить на более широкий рынок. Это позволяет клиентам со всего мира, включая США, совершать платежи за товары и услуги здесь",- добавил он.

Подытоживая, Чокси отметил, что Палата продолжает работу по трём направлениям:

- Ежегодные миссии и встречи для укрепления взаимодействия.

- Аналитические записки и предложения по политике, которые дают идеи для улучшения участия компаний.

- Распространение информации о предстоящих тендерах и закупках в Азербайджане среди американских компаний.