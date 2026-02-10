Экономика Азербайджана развивается всесторонне.

Как передает Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга в Баку старший вице-президент по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси в ответ на вопрос Trend.

"Я выделю лишь несколько потенциальных секторов, но самое примечательное в экономике Азербайджана - это её диверсифицированность. Даже энергетика сегодня составляет лишь около 3,7% экономики, что говорит о крайне широком балансе экономической структуры. Поэтому, если посмотреть на состав нашей делегации и интерес к Азербайджану, он действительно очень и очень широк",- сказал Чокси.

Он отметил, что в делегации представлены компании из сектора телекоммуникаций, из сферы телекоммуникационной инфраструктуры, энергетические компании, компании оборонного сектора, компании, работающие в сфере здравоохранения, платёжных систем, а также банки.

"Представлено и производство - в самых разных его формах. Таким образом, охват действительно чрезвычайно широкий. Иными словами, экономика Азербайджана развивается всесторонне",- добавил он.