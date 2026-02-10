США нацелены на расширение бизнес-связей с Азербайджаном

Многие компании из США рассматривают Азербайджан как стратегического партнера.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в ходе брифинга в Баку вице-президент по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Türkiye в Торговой палате США (U.S. Chamber of Commerce) Дженнифер Мил.

"Многие компании из делегации рассматривают Азербайджан как стратегического партнера, а не просто как рынок сбыта, как вы упомянули. Особенно учитывая, что компании инвестировали средства, чтобы приехать сюда и провести два-три дня в стране, встречаясь с представителями правительства и частного сектора", - сказала она.

По словам Мил, тепло, с которым американские компании были приняты как правительством, так и частным сектором, а также всеми людьми, с которыми они взаимодействовали, вызывает искреннюю признательность.

"Мы ценим время, которое в столь напряжённый период выделили не только топ-министры, но и руководители различных агентств. Именно здесь создаются связи и возможности. Здесь можно обсудить направления для совместной работы, провести дискуссии о необходимых реформах или технических вопросах, которые нужно решить, чтобы компании могли эффективно действовать", - добавила она.