В Ливии разбился вертолет, есть жертвы - ВИДЕО

В юго-восточном городе Ливии Куфра потерпел крушение вертолёт. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате аварии погибли пять человек. Мэр Куфры Мухаммед Абдуррахим Бумериз выразил соболезнования родным и близким погибших. Причины происшествия пока не известны.