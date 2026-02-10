В Ливии разбился вертолет,

В юго-восточном городе Ливии Куфра потерпел крушение вертолет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате аварии погибли пять человек.

Мэр Куфры Мухаммед Абдуррахим Бумериз выразил соболезнования родным и близким погибших.

Причины происшествия пока не известны.