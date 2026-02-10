https://news.day.az/world/1815082.html В Ливии разбился вертолет, есть жертвы - ВИДЕО В юго-восточном городе Ливии Куфра потерпел крушение вертолёт. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате аварии погибли пять человек. Мэр Куфры Мухаммед Абдуррахим Бумериз выразил соболезнования родным и близким погибших. Причины происшествия пока не известны.
