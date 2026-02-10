ChatGPT станет частью военной инфраструктуры США

Министерство войны США объявило о начале интеграции ChatGPT в собственную военную платформу искусственного интеллекта в рамках нового сотрудничества с компанией OpenAI.

Как передает Day.Az, в ведомстве сообщили, что ChatGPT будет внедрен в оперативные системы всех родов войск и использоваться для проведения вычислительных операций, а также для ускорения процессов принятия решений.

В министерстве отметили, что инициатива позволит сделать передовые языковые модели OpenAI доступными для около 3 миллионов сотрудников. Одновременно был представлен сайт GenAI.mil, который, как отмечается, отражает стратегический курс ведомства на широкое внедрение технологий искусственного интеллекта.

Комментируя запуск программы, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что "будущее американской войны уже здесь и формируется с использованием ИИ", подчеркнув, что новая платформа предоставляет современные инструменты искусственного интеллекта в распоряжение американских военнослужащих.