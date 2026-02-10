Стало известно состояние учительницы, раненой учеником в бакинском лицее

Лечение учительницы, раненной в результате вооруженного инцидента в бакинском лицее, продолжается в нейрохирургическом отделении Клинического медицинского центра.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB. Отмечается, что её состояние оценивается как стабильное.

Ранее мы сообщали, что в одном из лицеев Баку ученик выстрелил в преподавателя. Затем в МВД Азербайджана сообщили о задержании выстрелившего в учителя школьника. В свою очередь, Генпрокуратура начала расследование инцидента со стрельбой в лицее.