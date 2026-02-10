https://news.day.az/society/1815094.html Стало известно состояние учительницы, раненой учеником в бакинском лицее Лечение учительницы, раненной в результате вооруженного инцидента в бакинском лицее, продолжается в нейрохирургическом отделении Клинического медицинского центра. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос APA сообщили в TƏBİB. Отмечается, что её состояние оценивается как стабильное.
