Одна из самых оживленных улиц Баку меняет облик

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку продолжается создание пешеходных зон и масштабные работы по благоустройству и реконструкции.

Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что одним из реализуемых в этом направлении проектов является благоустройство улицы Ислама Сафарли, которая относится к числу наиболее активно используемых как жителями столицы, так и гостями города. В настоящее время здесь ведутся интенсивные работы по переводу улицы в пешеходный формат.

По всей протяженности улицы полностью обновлены существующие коммуникационные линии. Продолжаются работы по благоустройству и строительству, создается пешеходная зона, на большей части улицы уложено бетонное покрытие, обустроены специальные места для озеленения, началась установка опор освещения.

На значительной части улицы уже завершена укладка каменного мощения. На отдельных участках установлены скамейки, а общий облик территории поэтапно приводится в соответствие с современными стандартами пешеходных пространств. Работы охватывают территорию протяженностью более одного километра.

Отмечается, что реализация данного проекта направлена не только на улучшение эстетического облика города, но и на формирование более удобной, безопасной и функциональной среды для пешеходов.