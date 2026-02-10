https://news.day.az/sport/1815113.html Стало известно, за сколько "Карабах" продал Наримана Ахундзаде Нападающий "Карабаха" Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, переговоры с американским клубом "Коламбус Крю" (Columbus Crew) завершены. Агдамский клуб получит за этот трансфер 1 400 000 долларов.
Стало известно, за сколько "Карабах" продал Наримана Ахундзаде
Нападающий "Карабаха" Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, переговоры с американским клубом "Коламбус Крю" (Columbus Crew) завершены.
Агдамский клуб получит за этот трансфер 1 400 000 долларов.
Отметим, что до сих пор самым дорогим трансфером азербайджанского футболиста из "Карабаха" был Вагиф Джавадов - тогда клуб получил за него 1 миллион долларов.
