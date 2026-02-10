Стало известно, за сколько "Карабах" продал Наримана Ахундзаде

Нападающий "Карабаха" Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, переговоры с американским клубом "Коламбус Крю" (Columbus Crew) завершены.

Агдамский клуб получит за этот трансфер 1 400 000 долларов.

Отметим, что до сих пор самым дорогим трансфером азербайджанского футболиста из "Карабаха" был Вагиф Джавадов - тогда клуб получил за него 1 миллион долларов.