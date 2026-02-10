Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила выставку всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати «Восходящий свет»

В Международном аэропорту Гейдар Алиев открылась выставка всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати "Восходящий свет".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выставку посетила Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Реза Дегати предоставил Лейле Алиевой подробную информацию о выставке.

Отметим, что на выставке "Восходящий свет" через объектив Резы Дегати (www.instagram.com/rezaphotography/) представлены портреты жителей Азербайджана, пейзажи, снимки, отображающие обычаи, а также тонкую гармонию повседневной жизни. Эти фотографии - не просто изображения, а живые истории, отражающие дух и свет страны. Для авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) эта выставка представляет собой открытие истинной сути путешествий, общения и силы, позволяющей строить мосты между культурами. Подобно тому, как фотографии Резы Дегати сближают разные судьбы и истории, авиация преодолевает расстояния и соединяет людей и страны. Эта выставка напоминает нам, что путешествие начинается не только с полета, но и с вдохновения.

Выставка "Восходящий свет" была реализована в партнерстве с AZAL, Boeing и Международным аэропортом Гейдар Алиев. Это партнерство является частью долгосрочного и стратегического сотрудничества между ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и компанией Boeing и имеет особое значение с точки зрения внедрения современных авиационных технологий, повышения безопасности полетов и комфорта пассажиров, а также укрепления позиций Азербайджана в глобальном авиационном пространстве.

Выставка посвящена невидимым связям, которые объединяют людей, места и культуры. Именно с этой точки зрения AZAL связывает Азербайджан с миром, превращая путешествия, выходящие за рамки простых маршрутов, в запоминающиеся, значимые истории.