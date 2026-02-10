https://news.day.az/officialchronicle/1815162.html Назначен новый председатель Государственного комитета статистики - Распоряжение Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азера Исмаил оглу Мурсагулова председателем Государственного комитета статистики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится: "Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азера Исмаил оглу Мурсагулова председателем Государственного комитета статистики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Назначить Азера Исмаил оглу Мурсагулова председателем Государственного комитета статистики Азербайджанской Республики".
