Назначен новый председатель Государственного комитета статистики

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азера Исмаил оглу Мурсагулова председателем Государственного комитета статистики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Азера Исмаил оглу Мурсагулова председателем Государственного комитета статистики Азербайджанской Республики".