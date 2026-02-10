За повреждение авто на штрафстоянке можно будет подать в суд

Если на охраняемой стоянке (штрафстоянка) автомобилю будет причинен ущерб, его владелец сможет обратиться в суд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено в законопроекте о внесении изменений в Закон "О дорожном движении", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, после того как владелец транспортного средства оплатит установленную соответствующим органом исполнительной власти сумму за доставку автомобиля на охраняемую стоянку и его хранение, транспортное средство должно быть немедленно возвращено владельцу.

Если автомобиль был задержан незаконно либо в результате ненадлежащего хранения ему был причинен материальный ущерб, владелец транспортного средства сможет подать жалобу в административном порядке и в суд.

Отметим, что решением Тарифного совета от 12 апреля 2006 года утверждены тарифы на услуги по эвакуации транспортных средств на стоянки при Главном управлении государственной дорожной полиции МВД и их охраняемому хранению:

№ Название услуг Единица измерения Тарифы

(В манатах с НДС) 1. Доставка транспортных средств на парковки с помощью эвакуаторов 1 единица/рейс 20,0 2. Хранение транспортных средств на автостоянках 2.1. Если масса транспортного средства составляет до 3,5 тонн (включая 3,5 тонны) 1 единица/день 1,0 2.2. Если масса транспортного средства составляет от 3,5 до 10 тонн (включая 10 тонн), 1 единица/день 2,0 2.3. Если масса транспортного средства превышает 10 тонн 1 единица/день 3,0

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.