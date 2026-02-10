Вечные жалобы и вечные приключения Лапшина

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередных нелепых жалобах Александра Лапшина.

Day.Az представляет публикацию:

Александр Лапшин заявил, что армянские силовики регулярно задерживают его на границе из-за того, что он объявлен в розыск в Белоруссии.

Если в аэропорту Звартноц вдруг повисает неловкая пауза и пограничники скидываются на раскладушку - значит, где-то в очереди стоит Лапшин. Его искреннее удивление каждый раз заслуживает "Оскара". "Как? Снова? В розыске? Да не может быть! Я же просто зашёл за коньяком!"

И тут мир замирает в ожидании великого плача. Это же почти ритуал: пограничник открывает паспорт, тяжело вздыхает, нажимает на тревожную кнопку, а Лапшин уже в этот момент достаёт телефон и начинает строчить пост о том, как коварная судьба снова подкинула ему приключений. Бедолага? Да бросьте. Если бы его перестали задерживать, он бы, наверное, сам вызывал полицию, лишь бы не терять охваты.

Обычные туристы боятся потерять багаж, а Санька-аферист, кажется, боится, что его случайно пропустят через "зелёный коридор" без досмотра с пристрастием. Это же будет личная трагедия! Как потом объяснять подписчикам, что ты просто прошёл границу как обычный человек, а не как герой международного триллера, за которым охотятся все спецслужбы мира сразу?

Его крокодиловы слёзы уже можно бутилировать и продавать как эликсир для тех, кому в жизни не хватает драмы и бесплатного Wi-Fi в отделении полиции.