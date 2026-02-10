В Баку обсудили углубление энергетического партнерства Азербайджана и США

В рамках бизнес-миссии, возглавляемой старшим вице-президентом Торговой палаты США по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси состоялся круглый стол с участием министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, а также представителей SOCAR, "Азерэнержи", "Азеришыг", "Азеристилитэджхизат", Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии и Агентства по регулированию энергетических вопросов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, на встрече была выражена удовлетворенность азербайджано-американским энергетическим партнерством. Было подчеркнуто, что сотрудничество вносит значительный вклад не только в реализацию национальных проектов, но и в успешную реализацию региональных и международных инициатив в области энергетической безопасности. Технологии, опыт и инвестиции американских компаний сыграли ключевую роль в формировании крупных транснациональных энергетических проектов.

Было отмечено, что политика глав государств, направленная на обеспечение мира в регионе и укрепление азербайджано-американских отношений на основе стратегического партнерства, также стимулирует развитие энергетического сотрудничества. Было подчеркнуто, что Азербайджан развивает все виды энергии на равноправной основе, диверсифицирует региональные энергетические связи, расширяет роль поставщика электроэнергии и направляет значительную часть энергии на потребности центров обработки данных.

Также были обсуждены возможности сотрудничества в сфере нефти, газа, возобновляемой энергии, электроэнергии, водорода и энергоэффективности. Были рассмотрены текущий статус сотрудничества SOCAR и ExxonMobil, вопросы реализации электрических энергетических коридоров между Азербайджаном, Турцией, Центральной Азией и Европой, транспортировка электроэнергии по "Маршруту Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) и перспективы сотрудничества с американскими компаниями в рамках этих проектов.

Стороны выразили взаимный интерес к сотрудничеству в области технологий, знаний, опыта и инвестиций в энергетической сфере.

Отметим, что в состав делегации вошли руководители таких компаний, как Apple, Ardea Energy Technologies Inc., Ericsson AB, ExxonMobil, Herbalife, Illumina, Meta, Visa, Wabtec, Baker Hughes, bp, Boeing Global, Honeywell, J.P. Morgan, Lummus Technology, Marriott, Mastercard, Shell International, Motorola Solutions, Fuji Engineering, Global Data Risk, Hill International, Straife и других.