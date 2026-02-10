В Баку и завтра пойдет снег

Опубликован прогноз погоды на 11 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки; в ночь с 10 на 11 февраля и утром в некоторых местах прогнозируются мокрый снег и снег. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем - 2-5° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.

Ночью и утром на некоторых пригородных дорогах возможна гололедица.

В районах Азербайджана погода местами будут осадки, снег, в отдельных районах - интенсивные. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью - от 2° мороза до 2° тепла, днем - 3-6° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, в высокогорье - 10-15° мороза, днем - от 0 до 5° мороза.

На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az