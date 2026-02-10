В Японии очевидцы сняли яркий огненный шар на видео в небе над районом Канто острова Хонсю. Видео опубликовали пользователи соцсетей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что ярко светящийся шар был виден в Токио, в префектуре Канагава, в районе города Кавасаки и горы Фудзи.