В Японии очевидцы сняли яркий огненный шар - ВИДЕО В Японии очевидцы сняли яркий огненный шар на видео в небе над районом Канто острова Хонсю. Видео опубликовали пользователи соцсетей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что ярко светящийся шар был виден в Токио, в префектуре Канагава, в районе города Кавасаки и горы Фудзи.
