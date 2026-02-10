https://news.day.az/economy/1815135.html В Азербайджане запретят асбест и асбестосодержащие материалы Оборот асбеста и асбестосодержащих материалов будет запрещен. Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенных изменениях к закону "О перечне предметов, не допускаемых к гражданскому обороту (изъятых из гражданского оборота)", обсужденных сегодня на заседании Милли Меджлиса. В случае принятия закона, он вступит в силу с 1 июля 2027 года.
В Азербайджане запретят асбест и асбестосодержащие материалы
Оборот асбеста и асбестосодержащих материалов будет запрещен.
Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенных изменениях к закону "О перечне предметов, не допускаемых к гражданскому обороту (изъятых из гражданского оборота)", обсужденных сегодня на заседании Милли Меджлиса.
В случае принятия закона, он вступит в силу с 1 июля 2027 года.
Проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре