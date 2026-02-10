В Азербайджане запретят асбест и асбестосодержащие материалы

Оборот асбеста и асбестосодержащих материалов будет запрещен.

Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенных изменениях к закону "О перечне предметов, не допускаемых к гражданскому обороту (изъятых из гражданского оборота)", обсужденных сегодня на заседании Милли Меджлиса.

В случае принятия закона, он вступит в силу с 1 июля 2027 года.

Проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.