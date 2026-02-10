На Земле зафиксировано рекордное количество магнитных бурь
Количество дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с 2017 года. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В лаборатории отметили, что начало года пока что подтверждает ожидания, что 2026 год станет самым геомагнитно активным как минимум за десятилетие.
"Число дней с магнитными бурями в недавно завершившемся январе составило 10 из 31, что является максимальным значением во всём текущем 25-м солнечном цикле и самым высоким показателем с сентября 2017 года", - говорится в сообщении.
Основным источником магнитных бурь в январе стали корональные дыры. Исключением стала наиболее сильная магнитная буря месяца, произошедшая с 19 по 21 января, которая была вызвана фронтальным ударом по Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем после вспышки класса X1.9, произошедшей 18 января.
За первую неделю февраля пока произошла всего одна буря, добавили ученые.
