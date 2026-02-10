В Азербайджане на платных дорогах будет установлен скоростной режим

На платных автомагистралях будет установлен скоростной режим.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О дорожном движении", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В законопроекте предлагается установить за пределами населенных пунктов для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн ограничение скорости в 130 км/ч, а для других автобусов, легковых автомобилей с прицепом и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн - не более 90 км/ч.

Отметим, что порядок использования автомагистралей в качестве платных дорог в нашей стране был установлен Постановлением Кабинета министров от 6 марта 2019 года.

Напомним, что Постановление Кабинета министров от 5 сентября 2023 года "О мерах по определению 129-километрового участка нового автомобильного пути от посёлка Х.З. Тагиева на автодороге М-1 Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией как платной дороги" было принято в прошлом году.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.