Рашад Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов

Рашад Сахил оглу Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что до этого Рашад Исмаилов исполнял обязанности первого заместителя министра экологии и природных ресурсов.