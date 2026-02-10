https://news.day.az/officialchronicle/1815198.html Рашад Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов - РАСПОРЯЖЕНИЕ Рашад Сахил оглу Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. Новость обновляется
Рашад Сахил оглу Исмаилов назначен министром экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Отметим, что до этого Рашад Исмаилов исполнял обязанности первого заместителя министра экологии и природных ресурсов.
