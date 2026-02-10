В Ватикане состоялась встреча главы УМК с Папой Римским Львом XIV

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 9 февраля встретился в Ватикане с понтификом, главой Римской католической церкви Папой Римским Львом XIV.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе УМК.

Отмечается, что на аудиенции, прошедшей по личному приглашению понтифика, также участвовали руководители религиозных конфессий Азербайджана - ординарий Апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, редседатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили, председатель Бакинской религиозной общины евреев-сефардов Замир Исаев.

Приветствуя гостей, Папа Римский Лев XIV высоко оценил совместный визит руководителей религиозных конфессий Азербайджана в Ватикан как прекрасный пример возможности совместного сосуществования в атмосфере мира и братства.

А.Пашазаде отметил, что для него большая часть передать Папе Римскому Льву XIV искренние приветствия Президента Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и всего азербайджанского народа.

Он также подчеркнул, что исторический визит покойного Папы Римского Франциска в Азербайджан, его встречи с руководителями религиозных конфессий и положительные впечатления о многоконфессиональных ценностях и примерной межрелигиозной среде страны навсегда останутся в памяти.

Шейх-уль-ислам А.Пашазаде выразил удовлетворение уровнем связей между Ватиканом и УМК в области межрелигиозного сотрудничества, подчеркнув необходимость их дальнейшего углубления. Он отметил, что создание представительства УМК в Ватикане может внести значительный вклад в этот процесс.