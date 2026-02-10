Как будут рассчитываться повышения пенсий?

В соответствии с законодательством единая система индексации предусматривает ежегодное увеличение размера трудовых пенсий всех граждан в январе в соответствии с процентом роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети написал член Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

По его словам, при этом индексация полностью применяется к сумме пенсии, и повышение рассчитывается следующим образом:

"Формула расчета повышения такова: размер пенсии × процент индексации = сумма повышения. Например, для гражданина с пенсией 550 манатов увеличение рассчитывается так: 550 × 9,3% = 51,15 маната. Таким образом, после повышения его пенсия составит 601,15 маната.

А для гражданина, получающего 400 манатов пенсии, расчет следующий: 400 × 9,3% = 37,2 маната. В этом случае новый размер пенсии составит 437,2 маната.

То есть независимо от размера пенсии, каждая из них будет увеличена полностью с учетом процента индексации".

Депутат подчеркнул, что индексация распространяется на все виды трудовых пенсий. В соответствии со статьей 4 закона "О трудовых пенсиях" предусмотрены три их вида:

"Это трудовая пенсия по возрасту, трудовая пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Следовательно, независимо от вида, если гражданин получает трудовую пенсию, к ее размеру будет применено повышение".

