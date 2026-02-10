Срок домашнего ареста Рамиза Мехтиева продлен

Мера пресечения в виде домашнего ареста, избранная в отношении бывшего руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева, была продлена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в Сабаильском районном суде города Баку было рассмотрено представление о продлении срока домашнего ареста Р. Мехтиева, внесенное следователем Службы государственной безопасности (СГБ).

Суд удовлетворил представление, и срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Рамиза Мехтиева был продлен еще на четыре месяца.

Отметим, что в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности, Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

В рамках данного уголовного дела также были арестованы председатель ПНФА Али Керимли, его советник Мамед Ибрагим, а также бывший руководитель аппарата Национальной академии наук и бывший сотрудник Администрации Президента Эльдар Амиров. Накануне срок меры пресечения в виде ареста в отношении этих лиц также был продлен на четыре месяца.

Напомним, что первое решение о домашнем аресте Рамиза Мехтиева было вынесено 14 октября 2025 года.