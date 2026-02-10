В Баку обновят автобусы еще на одном маршруте

С целью повышения качества пассажирских перевозок и уровня удовлетворенности граждан привлекаются современные и комфортабельные автобусы на пригородный регулярный маршрут №206.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Эксплуатацию линии с 12 февраля будет осуществлять компания ООО "Xaliq Faiqoğlu", победившая в конкурсе по данному маршруту.

На маршруте №206, соединяющем станцию метро "Элмляр Академиясы" с поселком Локбатан, пассажиров будут обслуживать 10 современных автобусов с интервалом движения 12 минут.

Оплата проезда в автобусах будет осуществляться в безналичной форме. Стоимость проезда установлена на уровне 0,60 AZN.