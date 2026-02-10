https://news.day.az/azerinews/1815270.html Azərbaycanla ABŞ arasında yeni səhifələr açılır - ABŞ-ın Vitse-prezidenti Bu gün biz dostluğuna görə Azərbaycana təşəkkür etmək üçün buradayıq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ-ın Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında deyib.
Azərbaycanla ABŞ arasında yeni səhifələrin açıldığını vurğulayan Vens əlavə edib: "Prezident Donald Tramp və Prezident İlham Əliyevin sayəsində əlaqələrimiz çox inkişaf edəcək".
