Azərbaycanla ABŞ arasında yeni səhifələr açılır

Bu gün biz dostluğuna görə Azərbaycana təşəkkür etmək üçün buradayıq.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ-ın Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında deyib.

Azərbaycanla ABŞ arasında yeni səhifələrin açıldığını vurğulayan Vens əlavə edib: "Prezident Donald Tramp və Prezident İlham Əliyevin sayəsində əlaqələrimiz çox inkişaf edəcək".