Председатель Арабского парламента прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Делегация во главе с президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи прибыла с визитом в нашу страну.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы и другие официальные лица.
