USH Group и Beretta заключили соглашение о стратегическом партнерстве

На международной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии было подписано стратегическое соглашение между азербайджанской компанией USH Group и всемирно известным брендом Beretta - компанией с 500-летней историей и репутацией одного из самых требовательных и избирательных игроков мировой оборонной индустрии.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выбор, основанный на стандартах и доверии

Beretta традиционно подходит к выбору международных партнёров с максимальной тщательностью, опираясь на строгие критерии качества, технологической зрелости, производственной дисциплины и долгосрочной стратегической совместимости. Заключённое соглашение подтверждает, что продукция и производственные стандарты USH Group полностью соответствуют высоким требованиям одного из старейших и наиболее авторитетных производителей отрасли.

Особый акцент в рамках партнёрства сделан на высокое качество продукции USH Group, её инженерную точность, надёжность и соответствие международным стандартам. Компания последовательно инвестирует в современные производственные мощности, системы контроля качества и развитие экспортного потенциала.

Стратегическое значение для оборонной промышленности Азербайджана

Данная сделка имеет принципиальное значение для укрепления позиций оборонной промышленности Азербайджана на международном рынке. Партнёрство с одним из глобальных лидеров отрасли не только подтверждает конкурентоспособность национального производителя, но и усиливает доверие к азербайджанской продукции со стороны международных заказчиков.

Соглашение способствует повышению узнаваемости азербайджанских технологий, расширению экспортной географии и интеграции страны в глобальные производственные и дистрибуционные цепочки оборонной индустрии.

Расширение международного присутствия

Соглашение предусматривает:

продвижение продукции USH Group на международных рынках через расширенные дистрибуционные каналы;

развитие совместных коммерческих и технологических проектов;

координацию усилий по выходу на новые регионы;

участие в международных выставках и профильных мероприятиях.

Подписание стратегического партнёрства на площадке World Defense Show подчёркивает значимость события для обеих сторон и отражает высокий уровень взаимного доверия.

Стороны выразили уверенность, что сотрудничество будет носить долгосрочный характер и станет прочной основой для дальнейшего технологического и коммерческого развития.