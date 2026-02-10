В ближайшие дни в Баку состоится совместное заседание азербайджано-иранской госкомиссии

Очередное заседание азербайджано-иранской государственной комиссии, которое в ближайшие дни пройдет в Баку, внесет позитивный вклад в дальнейшее расширение направлений сотрудничества и реализацию действующих проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии в Баку, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции в Иране.

По его словам, говоря о развитии экономического сотрудничества между двумя странами, следует особо отметить деятельность государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Ш. Мустафаев подчеркнул, что в рамках выполнения поручений президентов обеспечивается реализация проектов в различных отраслях экономики - в сферах транспорта, энергетики, торговли, инфраструктуры, коммуникаций и других направлениях.

"Некоторые из этих проектов в настоящее время находятся на стадии реализации, некоторые - на этапе завершения, а часть уже полностью осуществлена и введена в эксплуатацию. Участие президентов в азербайджано-иранском бизнес-форуме, состоявшемся в рамках официального визита Президента Масуда Пезешкиана, наглядно отражает большое значение, которое обе страны придают этой сфере. Сотрудничество в транспортно-логистической сфере является одним из стратегических направлений азербайджано-иранских отношений", - подчеркнул он.