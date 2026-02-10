Захра Керимзаде прокомментировала успех на турнире в Загребе

Я очень рада и горжусь тем, что завоевала бронзовую медаль на рейтинговом турнире среди взрослых.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью сайту Федерации борьбы Азербайджана сказала азербайджанская спортсменка Захра Керимзаде (72 кг), поднявшаяся на пьедестал почета рейтингового турнира, прошедшего в Загребе.

Ставшая в 2024 году бронзовым призером чемпионатов Европы и мира среди юниоров Захра Керимзаде оценила свое выступление на турнире, где она впервые выступала среди взрослых: "В первом поединке я встретилась с турецкой олимпийской призеркой Бусе Тосун. Хотя я проиграла, не пала духом. В схватке за бронзовую медаль боролась с представительницей Японии. Знала, что встречусь с титулованной соперницей. Наши тренеры подготовили меня к поединку на высоком уровне в психологическом и тактическом плане. Благодаря мотивации, которую они мне дали, я подошла к схватке полностью готовой. Борьба прошла напряженно. Я боролась до конца и победила. Благодарю всех, кто вложил в меня свой труд. Иншаллах, на следующих соревнованиях заменю бронзовую медаль на золотую награду".

