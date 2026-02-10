Азербайджан и США будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта

Правительства Азербайджана и Соединенных Штатов начинают сотрудничество с целью стимулирования экономического роста и развития двусторонней деловой среды.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данный вопрос нашел отражение в "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки".

В рамках документа стороны планируют содействовать развитию партнерств в сфере искусственного интеллекта, продвижению проектов в области цифровой инфраструктуры и космической индустрии. Кроме того, предусматривается реализация платформ по исследованиям и разработкам (R&D), программ инновационных мостов и инициатив в сфере кибербезопасности. Это сотрудничество будет способствовать развитию технологических талантов в стране и укреплению трансграничных цифровых связей.

Напомним, что Хартия стратегического партнерства между Азербайджаном и США была подписана в Баку 10 февраля. Документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.