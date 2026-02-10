Трамп предупредил Иран о риске войны в случае провала переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов пойти на жесткие меры, включая военные действия, если переговоры с Ираном завершатся безрезультатно.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в интервью 12-му каналу израильского телевидения.

По его словам, США по-прежнему рассчитывают на дипломатическое решение, однако рассматривают возможность усиления военного присутствия на Ближнем Востоке, в том числе за счет отправки дополнительного авианосца. Эти шаги, как отметил американский лидер, должны усилить давление на Тегеран на фоне возобновившихся переговоров в Омане.

Комментируя предстоящую встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху, Трамп заявил, что Израиль также заинтересован в достижении соглашения с Ираном. В центре обсуждений, по его словам, будут иранская ядерная программа и ракетные разработки.

Президент США добавил, что второй раунд переговоров с Ираном может состояться уже на следующей неделе.

Ранее мы сообщали, что власти Израиля предупредили США, что в случае необходимости Израиль может нанести удар по территории Ирана в одностороннем порядке.