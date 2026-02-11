Опубликован полный текст Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США

10 февраля в Баку состоялась церемония подписания "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джеймс Дэвид Вэнс.

Day.Az представляет полный текст "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки":

Правительство Азербайджанской Республики и Правительство Соединенных Штатов Америки:

• Вновь подтверждают свою поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга как основы их двусторонних отношений;

• Исходят из Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно создания Рабочей группы по разработке Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, подписанного 8 августа 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия;

• Подтверждают важность своего стратегического партнерства в областях, представляющих взаимный интерес и приносящих общую выгоду, включая региональную связность, экономические инвестиции и сотрудничество в сфере безопасности;

• Подчеркивают общее стремление к укреплению отношений по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в дипломатической, экономической, энергетической, технологической областях и сфере безопасности;

• Утверждают жизненную важность привлечения не только государственных структур, но и частного сектора обеих стран к планированию и реализации стратегического партнерства и расширенного сотрудничества.

Раздел I: Региональная связность, в том числе в сферах энергетики, торговли и транзита

Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены работать вместе для продвижения региональной связности с упором на Транскаспийский транспортный коридор (Средний коридор) посредством сотрудничества в области развития наземной, морской и воздушной транспортной инфраструктуры; энергетической и информационной связности; содействия торговле и транзиту; таможенного контроля и пересечения границ; международной мультимодальной логистики и других смежных областей. Они признают значимость "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) как проекта мультимодальной связности, который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой с взаимной выгодой для международных и внутригосударственных связей вовлеченных стран, а также раскроет потенциал региона для международной торговли и транзита в соответствии с Вашингтонской декларацией мирного саммита от 8 августа 2025 года.

Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены работать над улучшением делового климата, торговых и инвестиционных потоков для продвижения двусторонних экономических отношений, опираясь на продуктивную историю азербайджано-американских отношений, результатом которых стало осуществление таких проектов, как "Контракт века", "Южный газовый коридор", и которые принесли пользу обеим сторонам и региону в целом благодаря тесному сотрудничеству. С этой целью:

1. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширять сотрудничество для стимулирования экономического роста и региональной связности с упором на развитие Среднего коридора в энергетическом, транспортном и цифровом инфраструктурных секторах, в том числе посредством развития TRIPP и других проектов;

2. Признавая важность региональной связности, Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены изучить возможности для мобилизации инвестиций государственного и частного секторов в энергетический и транспортный сектора, а также в развитие цифровой инфраструктуры;

3. Признавая стратегическую важность Азербайджанской Республики как надежного партнера в сфере энергетической безопасности, Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширять энергетическое сотрудничество, в том числе в нефтяном, газовом и электроэнергетическом секторах на двусторонней основе и посредством партнерства с третьими странами в целях реализации совместных проектов, таких как проекты интерконнекторов, и диверсификации маршрутов поставок;

4. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены углублять сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики;

5. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки выражают намерение сотрудничать в содействии транзиту критически важных минералов через Средний коридор на мировые рынки.

Раздел II: Экономические инвестиции, включая искусственный интеллект (ИИ) и цифровую инфраструктуру

1. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширять сотрудничество для ускорения экономического роста, поощрения инвестиций и улучшения двустороннего делового климата. Соединенные Штаты Америки приветствуют усилия Азербайджанской Республики по дальнейшей интеграции в мировую экономику и укреплению ее позиций в качестве энергетического, торгового, информационного, финансового, транспортного и логистического узла в Каспийском регионе;

2. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены выявлять стратегические возможности для увеличения двусторонней торговли и инвестиций, в том числе путем изучения возможности создания платформ для экономического или торгового диалога;

3. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширять сотрудничество для развития двустороннего и регионального экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия при активном участии частного сектора;

4. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширять сотрудничество в области развития партнерств в сфере ИИ и, при необходимости, содействовать сотрудничеству в космической отрасли и инвестициям в цифровую инфраструктуру, включая развитие дата-центров ИИ в Азербайджанской Республике в сотрудничестве с частным сектором;

5. Опираясь на передовой международный опыт, Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены рассмотреть вопрос о создании специализированных механизмов, таких как инструменты поддержки совместных НИОКР, инновационные платформы-мосты и отраслевые инициативы в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, предназначенные для поощрения частного венчурного капитала, снижения рисков разработки технологий на ранних стадиях и ускорения коммерциализации;

6. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены обмениваться передовым опытом и оказывать техническую помощь в применении новых технологий, платформ и методов ведения бизнеса, способствовать партнерству для развития талантов и роста квалифицированной технологической рабочей силы в Азербайджанской Республике на основе благоприятной нормативно-правовой базы, а также поощрять инвестиции в трансграничную и транскаспийскую цифровую связность;

7. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены сотрудничать на межправительственном уровне и через государственно-частные партнерства для поддержки совместных исследований, разработок, коммерциализации, защиты технологий и добровольной передачи технологий на взаимно определенных условиях для развития цифровой инфраструктуры и применения ИИ в Азербайджанской Республике в соответствии с правовыми и нормативными рамками.

Раздел III: Сотрудничество в области безопасности

Мир на Южном Кавказе отвечает общим интересам Азербайджанской Республики и Соединенных Штатов Америки, а сотрудничество в сфере безопасности между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки приносит пользу обеим странам, а также международному и региональному миру и безопасности. Соединенные Штаты глубоко ценят вклад Азербайджана в международные миротворческие усилия, в рамках которых азербайджанские силы служили вместе с Соединенными Штатами и партнерами по коалиции для укрепления международной и региональной безопасности.

1. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширить сферу своего оборонного сотрудничества и взаимодействия в области безопасности, включая продажу оборонной продукции;

2. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки, учитывая их общую приверженность борьбе с угрозой терроризма, намерены расширять существующее сотрудничество в области борьбы с терроризмом;

3. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены сотрудничать в целях повышения потенциала в области кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры;

4. Принимая во внимание серьезные вызовы, с которыми сталкивается Азербайджанская Республика в связи с загрязнением наземными минами и другими взрывчатыми веществами, Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены сотрудничать в области наращивания потенциала гуманитарного разминирования посредством финансовой поддержки и передачи технологий.

Раздел IV: Институциональная база и реализация

Признавая общее стремление к выполнению обязательств, вытекающих из настоящей Хартии, Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки могут в рамках существующей структуры стратегического партнерства создавать рабочие группы по направлениям сотрудничества, включая экономику и торговлю, энергетику, связность, ИИ и цифровое развитие, а также безопасность и оборону.

В течение трех месяцев с момента подписания настоящей Хартии соответствующие рабочие группы намерены определить перечень проектов и дорожные карты по их реализации. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены проводить регулярные встречи не реже одного раза в год в рамках настоящей Хартии и могут создавать другие диалоговые платформы по мере необходимости и по взаимному согласию для реализации своего партнерства.

От имени Правительства Азербайджанской Республики

От имени Правительства Соединенных Штатов Америки