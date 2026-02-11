Гороскоп на 11 февраля

Сегодняшний гороскоп, в отличие от предыдущего дня, - обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Звезды наделяют такими качествами, как рассудительность, умение просчитывать ситуацию, договариваться с партнерами и находить компромисс, а также, в случае необходимости, принимать решительные меры. День сегодня прекрасно подходит для ведения бизнеса, любых самостоятельных проектов и шагов, а также для деловых и личных переговоров. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня общение и информация необходимы Овну как воздух! Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Овен со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Овна сегодня есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: "Общение работает на тех, кто работает на него".

Телец

Сегодня гороскоп склоняет Тельца манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Телец будет убежден, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей - к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Телец сегодня может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги - все это поможет ему добиться результатов. Главное, чтобы игра в "серого кардинала" не велась слишком уж всерьез.

Близнецы

Сегодня Близнецы имеют шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: "Все хорошо в меру"! День склоняет их к умеренности во всем - в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Близнецы сегодня будут решать, им стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный - поискать компромисс. Только тогда результат их не разочарует. Если же Близнецы сегодня начнут рубить с плеча, то рискуют, что от их проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Рак

Сегодня ситуация может потребовать от Рака поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Рак и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Рака желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное "но": в любви сегодня забота Рака может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Лев

Сегодня Лев будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только "за". День наделяет Льва уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Льву сегодня будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки - чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Деву сегодня ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Дева получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Дева не могла решиться завести доверительный разговор, сегодня самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Весы

Сегодня день наделяет Весы немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, они этого и не почувствуют, но достаточно им выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Весам сегодня уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно - таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Скорпион

Сегодня день обещает порадовать Скорпиона приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует его хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Скорпиону сегодня достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

Стрелец

Сегодня в Стрельце проснутся лидерские задатки! День наделяет его способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Стрельцу без особого труда: окружающие охотно поддержат его во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Стрельцу смело брать инициативу в свои руки, ведь если не он, то кто же?

Козерог

Сегодня Козерогу необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Козерогом в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Козерог своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Водолей

Сегодня Водолей будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь - людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Водолей сегодня будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Водолею с огромным с трудом.

Рыбы

Сегодня гороскоп предвещает Рыбам неплохой день, когда они будут склонны смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Рыб будет складываться гладко, их невозмутимость и чувство юмора помогут им не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Рыб сегодня будет трудно.