В ночь на 9 февраля 2026 года на стадионе "Ливайс Стэдиум" в Санта-Кларе, Калифорния, прошел финальный матч Национальной футбольной лиги (NFL) сезона 2025 года. В борьбе за титул встретились команды "Сиэтл Сихокс" и "Нью-Ингленд Пэтриотс", и победу одержали "Сихокс" с результатом 29:13. Как всегда, важным событием стало не только сам матч, но и шоу в перерыве, в котором на этот раз выступил пуэрто-риканский музыкант Bad Bunny, недавно получивший премию "Грэмми". Также во время трансляции было показано множество трейлеров ожидаемых фильмов и оригинальных рекламных роликов, сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Bad Bunny на Супербоуле

Основным артистом шоу стал Bad Bunny, чье выступление прошло в основном на испанском языке. Исключением стало короткое появление Леди Гаги, которая исполнила сольную версию песни Die With a Smile, изначально записанную с Бруно Марсом. В шоу также участвовал Рики Мартин, а в танцевальной группе, поддерживающей артистов на сцене, был замечен Педро Паскаль.

Bad Bunny исполнил свои самые известные хиты, включая DtMF, который стал завершающим номером его выступления. Во время одного из номеров он держал в руках флаг Пуэрто-Рико.

В конце своего выступления Бэд Банни сказал: "Да благословит бог Америку! Будь то Чили, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Боливия, Перу, Эквадор, Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Гайана, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемала, Мексика, Куба, Доминиканская Республика, Ямайка, Гаити, Антильские острова, Соединенные Штаты, Канада и моя родина - Пуэрто-Рико. Мы все еще здесь".

ФОТО: Billboard