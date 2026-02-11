Стало известно, для чего Apple добавит в наушники камеры

Следующее поколение наушников AirPods Pro, по данным инсайдеров и аналитиков цепочки поставок, может получить встроенные камеры, предназначенные для анализа окружающего пространства.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание MacRumors.

Предполагается, что наличие камер позволит распознавать жесты рук, а также повысит качество пространственного звука при использовании наушников совместно с гарнитурой Vision Pro. Кроме того, устройство сможет "воспринимать" окружающую среду пользователя, что потенциально расширит возможности взаимодействия с другими устройствами экосистемы Apple. Конкретные сценарии такого взаимодействия пока не раскрываются.

Ожидается, что новинка может быть представлена уже осенью 2026 года. При этом не исключается сохранение текущей цены на уровне $249, что эквивалентно примерно 19,2 тыс. рублей по курсу на 10 февраля 2026 года.

В то же время источники допускают и иной вариант развития событий: AirPods Pro 4 могут подорожать по сравнению с предыдущей моделью. В этом случае Apple сможет позиционировать устройство как более функциональное решение и продавать его параллельно с AirPods Pro третьего поколения.