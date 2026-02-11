"Нефтчи" приобрел бразильского полузащитника

"Нефтчи" осуществил первый свой трансфер в 2026 году, подписав контракт с бразильским атакующим полузащитником Брено Алмейдой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на клуб, соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на 2,5 года.

Последним клубом Алмейды был кипрский "Этникос". Ранее игрок выступал в чемпионатах Бразилии, Саудовской Аравии и Мальты.

Отметим, что в текущем сезоне Алмейда провел 14 официальных матчей в составе "Этникоса", забил три мяча и отдал пять результативных передач.