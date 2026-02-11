https://news.day.az/sport/1815227.html "Нефтчи" приобрел бразильского полузащитника "Нефтчи" осуществил первый свой трансфер в 2026 году, подписав контракт с бразильским атакующим полузащитником Брено Алмейдой. Как сообщает Day.Az со ссылкой на клуб, соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на 2,5 года. Последним клубом Алмейды был кипрский "Этникос".
