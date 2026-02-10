Объявлен состав сборной Азербайджана по стрельбе из лука на чемпионат Европы

Объявлен состав национальной сборной Азербайджана по стрельбе из лука, который выступит на чемпионате Европы в закрытом помещении в Пловдиве (Болгария).

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию стрельбы из лука, нашу страну на турнире будут представлять Яйлагюль Рамазанова, Фатима Гусейнли, Мухаммедали Алиев, Лала Абдурахманова, Нилуфер Агамамедли, Лала Исмаилова, Ягмур Гурбанлы, Сердар Велиев, Нурлан Рагимли и Гусейн Магеррамов.

Спортсмены будут соревноваться в индивидуальных, командных и смешанных видах.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет 16-21 февраля.