В Азербайджане возбуждено 28 дел по фактам недобросовестной конкуренции
Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики провело разбирательства в отношении 75 хозяйствующих субъектов страны в 2025 году по фактам недобросовестной конкуренции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на государственное агентство.
По информации, возбуждено 28 дел по признакам нарушений антимонопольного законодательства, связанным с действиями по недобросовестной конкуренции.
Сообщается, что 23 хозяйствующих субъекта добровольно устранили нарушения.
"Содействие культуре конкуренции и обеспечение равных возможностей для предпринимателей создают условия для формирования устойчивой деловой среды и повышения экономической эффективности", - отмечается в сообщении.
