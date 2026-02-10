Президент Ильхам Алиев: Формирование стратегического партнерства с самым мощным государством мира для нас - большая честь

Историческая встреча с Президентом Трампом в Вашингтоне и создание рабочей группы по разработке данной Хартии шесть месяцев назад открыли новые возможности для двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совместном заявлении для прессы с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

"Для нас большая честь быть стратегическим партнером самого мощного государства мира - Соединенных Штатов Америки", - добавил глава государства.