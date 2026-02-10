Памятники Карабаха включены в международный список наследия ICESCO

С 10 по 13 февраля в городе Ташкент Республики Узбекистан проходит 13-я сессия Комитета по наследию исламского мира Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO).

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство культуры, в рамках сессии 10 февраля были обсуждены номинации, представленные для включения в Список наследия исламского мира и Предварительный список наследия исламского мира.

По итогам рассмотрения было принято решение о включении в Список наследия исламского мира ICESCO номинационных досье Историко-архитектурного музейного комплекса "Имарет" в Агдаме и "Шушинского городского государственного заповедника", подготовленных Министерством культуры Азербайджанской Республики.

Таким образом, памятники Агдама впервые включены в международные списки культурного наследия.