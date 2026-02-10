Обсуждены приоритеты устойчивого развития страхового сектора в Азербайджане

Обсуждены приоритеты устойчивого развития страхового сектора Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязымова в социальной сети X.

"Мы провели первую в этом году встречу с руководителями страхового сектора в Центральном банке.

Во время встречи были обсуждены итоги деятельности страхового сектора за 2025 год, ближайшие и среднесрочные перспективы развития, а также приоритеты устойчивого развития сектора.

На встрече также прошел широкий обмен мнениями по вопросам укрепления корпоративного управления в страховом секторе, риск-ориентированного пруденциального регулирования, а также по проектам, направленным на совершенствование обязательного и добровольного страхования", - отмечается в публикации.

Напомним, что в 2025 году страховые компании Азербайджана собрали 1,505 миллиарда манатов страховых взносов. Этот показатель на 151,5 миллиона манатов или на 11,2% выше, чем в 2024 году.

За тот же период страховые компании выплатила 920,4 миллиона манатов страховых возмещений, что на 167,7 миллиона манатов или на 22,3% больше по сравнению с 2024 годом.