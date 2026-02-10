https://news.day.az/officialchronicle/1815266.html Президент Ильхам Алиев: Сегодняшняя церемония подписания Хартии о стратегическом партнерстве - результат очень усердной работы Мы очень благодарны администрации Трампа-Вэнса за ее очень положительное отношение к Азербайджану. Сегодняшняя церемония подписания Хартии о стратегическом партнерстве - результат очень усердной работы.
Мы очень благодарны администрации Трампа-Вэнса за ее очень положительное отношение к Азербайджану. Сегодняшняя церемония подписания Хартии о стратегическом партнерстве - результат очень усердной работы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совместном заявлении для прессы с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
