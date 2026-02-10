Азербайджанские боксеры взяли золото на чемпионате Грузии

В Грузии состоялся чемпионат страны по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях также приняли участие наши соотечественники, проживающие в этой стране.

Наш соотечественник из Дманиси Рамиль Искендеров в весовой категории свыше 90 килограммов, одержав победу в финале над Эмиром Вазаговым, стал чемпионом.

Другой боксер из Гардабани Эмиль Исмаилов (55 кг) в финальном поединке взял верх над Георгием Киласонией и поднявлся на высшую ступень пьедестала почета.