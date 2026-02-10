https://news.day.az/sport/1815257.html Азербайджанские боксеры взяли золото на чемпионате Грузии В Грузии состоялся чемпионат страны по боксу. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях также приняли участие наши соотечественники, проживающие в этой стране. Наш соотечественник из Дманиси Рамиль Искендеров в весовой категории свыше 90 килограммов, одержав победу в финале над Эмиром Вазаговым, стал чемпионом.
Азербайджанские боксеры взяли золото на чемпионате Грузии
В Грузии состоялся чемпионат страны по боксу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях также приняли участие наши соотечественники, проживающие в этой стране.
Наш соотечественник из Дманиси Рамиль Искендеров в весовой категории свыше 90 килограммов, одержав победу в финале над Эмиром Вазаговым, стал чемпионом.
Другой боксер из Гардабани Эмиль Исмаилов (55 кг) в финальном поединке взял верх над Георгием Киласонией и поднявлся на высшую ступень пьедестала почета.
